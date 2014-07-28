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60 مليون يورو قد تنقل فيدال إلى يونايتد

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60 مليون يورو قد تنقل فيدال إلى يونايتد 60 مليون يورو قد تنقل فيدال إلى يونايتد

(إفي): عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي 60 مليون يورو على يوفنتوس الإيطالي لشراء لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية اليوم.

وأشارت صحيفة (جازيتا ديلو سبورت) الرياضية الإيطالية اليوم إلى أن المدير الفني الجديد للـ"بيانكونيريماسيمليانو اليجري لا يثق في اذا ما كان فيدال سيستمر مع الفريق لفترة أطول أم لا، لذا سيترك قرار الرحيل أو البقاء بين يدي اللاعب.

وأوضحت الجريدة أنه من المتوقع أن يصل وكيل اللاعب، فرناندو فيليسفيتش اليوم إلى مدينة تورينيو للاجتماع مع فيدال ومسئولي النادي للحديث بخصوص العروض المقدمة.

يشار إلى أن اللاعب كان قد صرح مؤخرا بأنه لا يعرف ما الذي سيحدث بخصوص مستقبله، مبرزا أنه لا يحبذ الحديث عن العروض احتراما لعقده الساري مع "السيدة العجوز"

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فيديو اليوم السابع