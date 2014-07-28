كارباخال يتمنى تكرار التتويج بدوري الأبطال

(إفي): أعرب الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني داني كارباخال عن رغبته في تكرار الفريق للانجاز الذي حققه في الموسم المنصرم بالتتويج بلقب دوري الأبطال.

وصرح اللاعب من معسكر الفريق في مدينة لويس أنجليس الأمريكية الليلة الماضية إن "الفوز بالألقاب الستة هذا الموسم سيكون صعبا، سنحاول في البداية الفوز بالسوبر الأوروبي وبعدها سنرى ما سيحدث، تكرار انجاز الفوز بالـ(تشامبيونز) سيكون أمرا رائعا".

وأعرب كارباخال عن سعادته بانتقال الألماني توني كروس للريال حيث قال "إنه لاعب رائع، أقول هذا بناء على خبرتي في البوندسليجا، سيساهم في تقوية خط وسط الفريق بشكل كبير".

وأكمل الظهير الأيمن: "على أي حال علينا العمل، هذا هو العنصر الرئيسي في النجاح، إنها القيمة التي نتعلمها في هذا النادي، وبعد ذلك يجب استغلال الفرص التي تحصل عليها".

وأشار اللاعب أيضا إلى أن البداية الجيدة لزميله في الفريق، الويلزي جاريث بيل خلال فترة الاعداد تعد أمرا جيدا للغاية، دون التقليل من المجهود الذي بذله الموسم الماضي.