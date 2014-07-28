بالصور .. محافظ قنا يتفقد عدد من المستشفيات ودار للأيتام عقب صلاة العيد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مستشفي قنا العام والمستشفي العسكري لمشاركة المرضى الاحتفال بعيد الفطر المبارك وقدم إليهم الهدايا العينية والنقدية.

كما تفقد مؤسسة أحمد جبره الخيرية للأطفال الأيتام لتهنئتهم بالعيد وتقديم الهدايا العينية والنقدية ، مؤكدا على اهتمام المحافظة بالرعاية الشاملة لليتيم ( اجتماعية, تعليمة, صحية, شاملة).

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا قد أدى صلاة العيد برفقه اللواء محمد كمال مدير أمن قنا ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية في مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائى.

وعقب الصلاة أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة من خلال غرفة عمليات بالمحافظة لاستقبال أي شكاوي أو بلاغات من المواطنين.