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صبحي ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

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صبحي ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول صبحي ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

أناب الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام اللواء أركان حرب محمد الشحات قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى الميدانى وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

ونشر المتحدث العسكري عبر صفحته بموقع فيس بوك أنه فى السويس قام اللواء أح أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء العربى السروى محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وقام اللواء أركن حرب  توحيد توفيق عبد السميع قائد المنطقة المركزية العسكـرية يرافقه الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وفي الأسكندرية قام اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية يرافقه اللواء طارق المهدى محافظ الأسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

قام اللواء أركان حرب محمد مصرى قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وفى أسيوط قام اللواء أركان حرب يحى الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

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