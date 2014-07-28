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رئيس جامعة أسيوط يستقبل المهنئين بالعيد

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رئيس جامعة أسيوط يستقبل المهنئين بالعيد رئيس جامعة أسيوط يستقبل المهنئين بالعيد

محمد عبد السميع رئيس جامعة اسيوط

استقبل الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك بقاعة كبار الزوار بفندق الجامعة بحضور الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد مخلوف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومحمود شاكر أمين عام الجامعة.

وتواجد الأنبا لوكاس مطران ابنوب والفتح والأنبا وليم كيرلس مطران الكنيسة الكاثوليكية والقس باقي صدقه رئيس الطائفة الإنجيلية وعدد من رجال الدين الإسلامي وأعضاء هيئة التدريس.

وهنأ رئيس الجامعة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وأكد على مكانة مصر وقوة نسيجها الوطني ووحدة شعبها والذي يجعلها دولة راسخة قادرة على تخطي كافة الأزمات والتحديات التي تواجهها على مر العصور.

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