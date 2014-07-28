بالصور..محافظ جنوب سيناء يصعد حافلة سياحية للترحيب بالسائحين بشرم الشيخ

صعد اللواء خالد فودة لحافلة سياحية قادمة لشرم الشيخ للترحيب بالسائحين بمناسبة بعيد الفطر المبارك.

وقامت مديرية الأمن بتوزيع كروت طبع عليها تهنئة بالعيد وترحيب بالزوار وجميع الأرقام الهامة مثل شرطة النجدة والمباحث الجنائية وقسم الشرطة والمطافي والإسعاف بعدة لغات لمعاونة السائح والزائر في حالة طلبه المساعدة.

تفقد فودة ، يرافقه مدير الأمن، للقوات المنوط بها تأمين الميادين بالمحافظة ، وقام بتوزيع المصاحف وكعك العيد على الجنود والضباط وتهنئتهم بالعيد وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعرق ، وتابع السيولة المرورية وحركة التنقلات داخل المدينة عبر شاشات مركز التحكم والسيطرة.