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القوات المسلحة تشارك المسافرين على طريقي «الإسكندرية والسخنة» الاحتفال بالعيد

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القوات المسلحة تشارك المسافرين على طريقي «الإسكندرية والسخنة» الاحتفال بالعيد القوات المسلحة تشارك المسافرين على طريقي «الإسكندرية والسخنة» الاحتفال بالعيد

أرشيفية

شاركت عناصر من القوات المسلحة المواطنين المسافرين على طريقى «القاهرة – الأسكندرية» الصحراوى و«القاهرة – العين السخنة» الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك من خلال العديد من العروض والمعزوفات الغنائية والوطنية قدمتها الموسيقات العسكرية عند بوابتى طريق الأسكندرية الصحراوى والقطامية وتوزيع الهدايا التذكارية للمسافرين.

ونشرت صفحة المتحدث العسكري على موقع «فيس بوك»: “حرصت القوات المسلحة على إستطلاع آراء المواطنين والتعرف على مقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة على طريق القاهرة – الأسكندرية الصحراوى التى تتولى القوات المسلحة إستكمال أعمال التطوير والتوسعة بالطريق ، كذلك طريق القطامية العين السخنة الذى يعد من أبرز إنجازات القوات المسلحة فى مجال الطرق الحرة التى تحقق الأمان والسيولة المرورية وإختصار زمن الرحلة بين المحافظات” .

وأعرب العديد من المواطنين عن إعتزازهم بالدور الوطنى التى تقوم به القوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان للمواطنين وتحقيق العديد من الإنجازات التى تساهم فى تطوير البنية الأساسية للدولة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى كافة المجالات.

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