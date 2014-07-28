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حملة توعية لرفع الوعي باستخدام الدراجات لخفض استهلاك الوقود وتحسين البيئة العامة

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حملة توعية لرفع الوعي باستخدام الدراجات لخفض استهلاك الوقود وتحسين البيئة العامة حملة توعية لرفع الوعي باستخدام الدراجات لخفض استهلاك الوقود وتحسين البيئة العامة

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اجتماعا موسعا بفريق العمل الفني لمشروع استدامة النقل في وممثل البرنامج بمركز بحوث التنمية والتخطيط الإلكتروني بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وذلك لاستعراض أهداف المكون (2) من مشروع استدامة النقل في مصر وهو “تشجيع استخدام وسائل النقل غير الألي “مشاه ودراجات” في المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم بمدينتى الفيوم وشبين الكوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي.

وأكد الوزير أن الاجتماع استعرض أهداف المشروع التي تتمثل في تشجيع النقل غير الآلي (مشاه ودراجات) غير الملوثة للبيئة من خلال تنظيم مسارات آمنة للمشاه والدراجات وتخصيص أماكن أمنة لأنتظارها وتوفير تسهيلات لشراء الدراجات لمختلف فئات المواطنين من عمال وطلاب بالإضافة إلى رفع كفاءة ورش صيانة الدراجات بمدينتي الفيوم وشبين الكوم.

ناقش الإجتماع الفوائد البيئية للمشروع منها التوفير في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في تحسين جودة الهواء والتقليل من المرور العامة اليومية التي يعاني منها المواطنون.

واختتم الإجتماع بعرض عدة أفكار مقترحة منها تنفيذ حملة توعية لرفع الوعي البيئي وتشجيع المشاه واستخدام الدراجات مما ينعكس على الفرد بتحسين الصحة العامة وتوفير مصروفات النقل التي تعاني منها الأسرة وخفض استهلاك الوقود وتحسين البيئة العامة.

 

أ ش أ

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