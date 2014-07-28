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وزير التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى السلع التموينية

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وزير التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى السلع التموينية وزير التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى السلع التموينية

الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية على تشكيل غرف عمليات مركزية بالوزارة وغرف فرعية بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين عن السلع التموينية أو الزيادة في أسعارها الرسمية والأسواق علي الخطوط الساخنة وهي 19805 و19588 و19468 و16528 وأيضا 0227946165 و0227921390 و0227947604

وقال فى تصريح صحفى له اليوم إن هناك ربطا بين غرف العمليات المركزية والفرعية من خلال اتصالات طوال 24 ساعة للاطمئنان علي الحالة التموينية ومنع حدوث أي اختناقات في أي سلعة والعمل علي إزالة أسباب شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد وزير التموين أنه جاري حاليا استكمال توريد السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن شركات القطاع الخاص إلي مخازن شركتي الجملة وتسليمها إلي البقالين التموينيين ، كما أكد استمرار صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو وتشمل منحة رمضان مع حصص شهر أغسطس المقبل.

 

أ ش أ

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