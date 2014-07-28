صحيفة أمريكية: إسرائيل شكّلت قائمة بأهداف في غزة محظور مهاجمتها

زعمت صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي شكّل قائمة بأهداف – تابعة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الموالية لها في قطاع غزة – يحظر على إسرائيل مهاجمتها.

ونقلت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – عن مصدر عسكري إسرائيلي ، لم تسمه، القول، إن الجيش الإسرائيلي سجّل قائمة مشتركة بمواقع تحتوي على صواريخ وتتحصن بها المقاومة الفلسطينية من الهجمات.. مشيرا إلى أن تلك المواقع تشمل مدارس ومساجد ومستشفيات، والتي يتخذها المدنيون أيضا كملجأ حينما يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على غزة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي “نتحدث عن نحو 50 من الأهداف التي ببساطة لا يمكننا مهاجمتها ، رغم تيقننا من أن هناك أسلحة ومسلحين متواجدون بها”.

وأوضح أن تلك المواقع المحظورة يتم تحديثها بشكل يومي خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة مع حماس .. زاعمين أن القادة العسكريين اعترفوا بأن حماس كانت على دراية بقائمة الأهداف المحظور استهدافها، وكانوا يستخدمون تلك المنشآت كمنصة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكشف عن قائمة المنشآت التي شملها الحظر العسكري، جاءت قبل سقوط صاروخ على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مدينة بيت حانون بقطاع غزة في 24 يوليو الجاري، والتي قتل خلالها 15 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين الذين كانوا يتحصنون بها من الهجمات الإسرائيلية.

ولفتت “وورلد تريبيون” إلى أن الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن موافقته على اقتراح بوقف إطلاق النار من جانب واحد، زعم أنه حث مرارا اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتواجدة هناك على إخلاء المدرسة الأممية وسط سقوط صواريخ تابعة لحماس بالقرب من تلك المنشآت، على حد زعمه.

أ ش أ