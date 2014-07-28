«ظريف» يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوضع حد للهجمات التي تشنها على غزة

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى الضغط على النظام الإسرائيلي لوضع حد للهجمات التي يشنها على قطاع غزة، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيرته الإيطالية، فديريكا مجيريني، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في قطاع غزة المحاصر.

كما دعا ظريف، حسبما نقلت قناة «برس تي في» الإيرانية، الإثنين، إلى بذل جهود دولية لتسهيل وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى سكان غزة، وأكد كذلك ضرورة دعم إيطاليا والاتحاد الأوروبي للطلب الفلسطيني لرفع الحصار عن غزة واصفا إياه بأنه خطوة إنسانية تقوم على الحقائق على أرض الواقع في فلسطين.