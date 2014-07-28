عبدالله بن زايد يتلقى رسالة من إسماعيل هنية

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي رسالة من إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني السابق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس».

أعرب هنية في رسالته عن خالص الشكر والتقدير على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة المحاصر

> كما أشاد هنية بما تقدمه الإمارات من مشاريع إنسانية وإغاثية لاقت ارتياحا كبيرا في أوساط الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إقامة المستشفي الميداني والذي كان علامة مميزة في تفاني دولة الإمارات وسرعة مبادرتها للوقوف إلى جانب لشعب الفلسطيني وقت الحرب والعدوان الإسرائيلي الذي شن من قبل دولة الاحتلال.