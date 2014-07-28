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محافظ جنوب سيناء يوزع الحلوى على الأطفال والمرضى عقب صلاة العيد

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محافظ جنوب سيناء يوزع الحلوى على الأطفال والمرضى عقب صلاة العيد محافظ جنوب سيناء يوزع الحلوى على الأطفال والمرضى عقب صلاة العيد

احتفالات العيد في جنوب سيناء

أدى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السلام بشرم الشيخ وبرفقته اللواء محمود الحفناوي مدير الأمن واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ وممثلي القيادات الأمنية ومشايخ وعواقل البدو وجمع غفير من المواطنين والمقيمين بمدينة شرم الشيخ الذين حرصوا علي تهنئة المحافظ بعد أداء الصلاة مباشرة.

قدم المحافظ الهدايا للأطفال عقب الصلاة وقام بالمرور على جميع أفراد الأمن داخل مدينة شرم الشيخ لتهنئتهم ورفع روحهم المعنوية ، وقام بتقديم كعك العيد والعيديات لعمال النظافة وعلي رجال الشرطة بجميع الأكمنة بشرم الشيخ الذين كانوا متواجدين طوال الليل وحتى صلاة العيد ، وزار بعض المستشفيات ووزع الهدايا العينية وكحك العيد علي المرضي وهنأهم بالعيد وقام بجولة تفقدية بخليج نعمة السياحي والأحياء الأخرى بشرم الشيخ للإطمئنان على تقديم أفضل خدمة بالمرافق الحيوية للمواطنين.

من جانبها قامت قوات الشرطة باغلاق الشوارع الجانبية لساحات الصلاة بالحواجز ونظمت مرور السيارات ، وعلقت المحافظة لافته كبيرة لتهنئة الأهالى بعيد الفطر المبارك.

وفي نفس السياق أكد المحافظ ان نسبة الاشغالات بشرم الشيخ خلال عيد الفطر المبارك تصل إلى 65% ، مشيرا إلى ان 25% منهم من للمصريين الذين حرصوا على قضاء أجازة العيد بشرم الشيخ ، موضحا ان نسبة 30% أجانب ويتصدر الانجليز مقدمة السياح الموجودين بشرم يليهم الروس والايطاليين وباقي النسبة من العرب.

وأكد المحافظ ان شرم الشيخ آمنة تماما وانه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين المدن السياحية خلال فترة العيد منها تأمين مداخل ومخارج المدن بالإضافة للكمائن الثابتة والمتحركة.

من جانبه اشار عطية عبد العزيز مدير عام بالمحافظة ان هناك خطة للإشراف والمرور على المخابز وتشغليها بالكامل ومتابعة الإنتاج خلال العيد إلى جانب توفر المواد البترولية حيث يتم متابعة الأرصدة اليومية المتواجدة بالمحطات والشاحنات التي تصل المحطات.

 

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