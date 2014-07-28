بالصور…محافظ القليوبية يؤكد علي ضرورة التوافق الوطني للنهوض بمصر

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، على ضرورة التوافق الوطني لأنه السبيل لنهوض مصر ودفع عجلة التنمية مع بداية العهد الجديد ، وقال نرفض العنف والإرهاب لأن قتل الابرياء ضد تعاليم الإسلام السمحة التي تنبذ العنف والقتل وإراقة الدماء موجها التهنئة للامة العربية والإسلامية وشعب القليوبية بمناسبة العيد

فيما تناول الشيخ علي عبد النعيم خطيب مسجد ناصر ببنها ، اهمية الوحدة بين الامة وحرمة الدماء داعيا ان يجنب مصر واهلها شر الفتن والحروب وان يهدي المؤمنين لما فيه خير البلاد والعباد

> وحيث شهدت الساحات والمساجد الكبرى تواجد امنى من قبل رجال الشرطة وانتشرت عناصر الشرطة السرية للسيطرة على اى مشاجرات وحالات السرقة او ترويع المصلين

وكان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قد قام باداء صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها بكورنيش النيل يرافقة اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية حيث قدم المحافظ التهنئة لجموع المصلين والمواطنين الذين تواجدوا لأداء الصلاة