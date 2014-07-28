بالصور .. محافظ مطروح يؤدى الصلاة بالمسجد الكبير ويهنئ المواطنين بعيد الفطر

أدى اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بمدينة مرسي مطروح ، يرافقه اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ، والسيد الامام السكرتير العام المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تناولت خطبة العيد التى ألقاها وكيل مديرية أوقاف مطروح فضل ذلك اليوم فى حياة المسلمين وأهمية أن يتمسك جميع المسلمين بدينهم وتوحيد كلمتهم.

تبادل المحافظ التهاني مع جموع المواطنين بالمسجد متمنياً لشعب مطروح ومصر عامة قضاء عيد سعيد و في سلام ووئام ومحبة كاملة ووفاق وطني ، واستقبل بمكتبه العمد والمشايخ والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة لتقدم التهنئة لسيادته بمناسبة عيد الفطر المبارك والذى وجه الشكر لهم متمنياً لهم قضاء عيد سعيد.