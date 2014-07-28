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بالفيديو: دعوات بالسلام من نجوم الفن في عيد الفطر

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بالفيديو: دعوات بالسلام من نجوم الفن في عيد الفطر بالفيديو: دعوات بالسلام من نجوم الفن في عيد الفطر

الإثنين 28-07-2014 20:37

أمنية واحدة ردّدتها شفاه النجوم في الوطن العربي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ولم تكن سوى السلام في أرجاء الوطن العربي، الذي يحتاج بشدّة إلى الأمن والاستقرار.
الفنانة نجوى كرم أملت في أن يكون العيد مباركاً على جميع الناس، وأن ينعم لبنان بالأمن، فتعود المهرجانات فيه وينفجر الناس فرحاً وحبّاً بالحياة.
نجوم الفن في سوريا تمنّوا أن تعود سوريا كما كانت، وأن تنعم بالاستقرار، بعد ما أصابها من أحداث خلال 3 سنوات. وقد أملت الممثلة شكران مرتجى في أن "يعود السلام والأمان للجميع. والأمنية المطلوبة لكلّ الوطن العربي هي أن ينعم كلّ من سوريا وفلسطين وبغداد وبيروت بالاستقرار". وتابعت: "عندما يكون في بلدنا أمان وسلام، كلّ شيء يهون". وكذلك فعلت مواطنتها رويدا عطيّة، التي أملت في أن يعمّ الأمن والاستقرار في كلّ أنحاء الوطن العربي.
تابعوا ما الذي تمنّاه كلّ من معين شريف وسعد رمضان وليليا الأطرش وماغي بو غصن في هذا الفيديو:

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