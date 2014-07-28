حملات مكثفة لضبط الأسماك والكحك الفاسد بأسواق السويس‎

أعلنت أدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ومديرية التموين بالسويس عن انطلاق حملات مكثفة صباح اليوم على جميع الأسواق بالمحافظة لضبط الأطعمة الفاسدة وخاصة الأسماك التى تشهد إقبال كبير من المواطنين عليها بالإضافة للكحك وبعض أطعمة العيد.

وأعلن مسئولو الصحة أن هناك حملات تستهدف جميع القرى السياحية والأسواق والفنادق والمطاعم خلال عيد الفطر للتأكد من جودة الأطعمة وصلاحياتها خاصة اللحوم والمواد الغذائية،فضلًا عن فحص حمامات السباحة والحصول على عينات من المياه للتأكد أنه لا يوجد بها أى مواد تضر النزلاء.

وقالت الدكتورة آمال الراعى مدير أدارة الطب الوقائي فى تصريحات صحفية أن الحملات تهدف حماية المواطنين وضبط أى سلع ومواد غذائية بكافة المجالات فاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

من جانبها أضافت الدكتورة آمال الراعى مدير إدارة الطب الوقائى فى تصريحات خاصة أنهم قاموا بتشكيل عدد من الفرق الرقابية من مفتشى الصحى وأنهم قاموا بحصر كافة المحلات التى تقوم ببيع اللحوم والدجاج والأسماك بالمحافظة،وسيكون هناك حملات مكثفة عليها.