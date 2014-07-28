الألاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية باستاد شبين الكوم بحضور المحافظ ومدير الأمن

أدى الألاف من أهالى محافظة المنوفية صباح اليوم،صلاة عيد الفطر المبارك بحضور الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية واللواء أسامة فرج السكرتير العام واللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية وعدد من قيادات الأمن والمحافظة ووكلاء الوزارء بالمنوفية .

شارك بكثافة قيادات وأعضاء حزب النور بالمنوفية صلاة العيد وتقدم المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا للحزب والمهندس أسامة عبد المنصف أمين الحزب بالمنوفية الصفوف الأولى وغياب شبه تام لباقي الأحزاب .

وشهد الاستاد تواجد أمنى مكثف بإغلاق جميع أبواب الاستاد الرياضى وفتح ثلاث بوابات فقط وتم وضع فى كل منهم بوابة إلكترونية للكشف عن أى متفجرات أو مواد ملتهبة خوفًا من تنفيذ أى عمليات تخريبية .

وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول المصلين وقيادات المحافظة وتواجدت عدد من سيارات الإطفاء وسيارات الأمن المركزى ومجموعة من قوات الدفاع المدنى حاملين عدد من “طفايات الحريق ” تحسبًا لأى اشتعال نيران .

وطالب خطيب صلاة العيد الأهالى بصلة الأرحام والعمل الجاد من أجل التقدم والرقى فى الدولة،مناديًا بنبذ الخلافات بين المواطنين وبين فصائل الشعب الواحد.

وفي سياق متصل شهدت مدن ومراكز محافظة المنوفية العديد من مظاهر الاحتفال بعد الفطر المبارك،حيث ازدحمت الشوارع الرئيسية بالأهالي بعد أداء صلاة الفطر في 315 ساحة صلاة تحت إشراف مديرية الأوقاف وتأمين من مديرية أمن المنوفية.