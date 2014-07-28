مدير أمن السويس: المحافظة مؤمنة بالكامل بالتنسيق مع الجيش

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أن المحافظة مؤمنة بالكامل والقوات المشتركة بالتنسيق مع الجيش الثالث الميداني تؤمن المنشآة الحيوية والمرافق الهامة .

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه تفقد الميادين عقب صلاة العيد والأوضاع مستقرة ،ولم يتلقوا أي بلاغات باى إعمال خارجة عن القانون أثناء وبعد صلاة العيد بجميع الساحات .

وأوضح أن جميع الخدمات الأمنية منتشرة على الطرق الحدودية وداخل المحافظة بمشاركة جميع الإدارات الأمنية والبحث الجنائي بقيادة العميد عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث .

وأعلنت مديرية أمن السويس، عن تكثيف التواجد الأمنى وانطلاق دوريات، ابتداء من وقفة عيد الفطر، لتأمين المحافظة ضد أى أعمال بلطجة أو إرهابية وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث، وقوة أمنية ستتمركز بمنطقة العين السخنة، وتأمين كافة القرى السياحية والشواطئ هناك حتى منطقة الزعفرانة.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى أن هناك قوات ستنتشر داخل المدينة، لتأمين الحدائق العامة ومنطقة بور توفيق، موضحًا أن خطة التأمين الداخلى ستبدأ بتأمين كافة ساحات العيد الضخمة التى ستضمن أعدادًا كبيرة من المواطنين أمثال “الخالدين – الأربعين – أول السور – فيصل”.