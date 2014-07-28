إصابة لواء شرطة ومجند أثناء فض اشتباكات بين الإخوان والمواطنين بالإسكندرية

نظم العشرات من جماعة الإخوان صباح اليوم مسيرة بمنطقة الرمل فى شارع 20 عقب صلاة العيد حاملين إشارت علامة رابعة وشعار حزب الحرية والعدالة،مطالبين بعودة المعزول والإفراج عن قياداتهم ومنددين بمؤسسات الدولة،ومرددين هتافات مناهضة للمؤسسة العسكرية والشرطية.

وقامو بتوزيع بيانًا على المارة يدعو لإنقاذ غزة وأطفالها ونسائها،مما أثار أستياء المواطنين من مسيرتهم وترتب عليه حدوث مشادات كلامية بين الطرفين،تطورت بالاعتداء على المواطنين بالأسلحة النارية والبيضاء،وعلى الفور تدخلت القوات الأمنية من الجيش والشرطة وتمكنت من تفريقهم .

وتمكنت من ضبط 6 من المنتمين لجماعة الإخوان وبحوزة أحدهم سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش والطلقات المستخدمة بذات السلاح ومنشورات وعلامات رابعة وبعض الشماريخ والألعاب النارية .

ونتج عن ذلك إصابة اللواء علاء شوقي قائد الكتيبة (أ) بجروح فوق العين، وأحد المجندين أثناء التعامل مع المسيرات، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجاري العرض علي النيابة العامة.