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وزير الشباب يعتمد سفر بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد الشباب بالصين

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وزير الشباب يعتمد سفر بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد الشباب بالصين وزير الشباب يعتمد سفر بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد الشباب بالصين

اعتمد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرار سفر بعثة جمهورية العربية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية الثانية للشباب المقامة بمدينة نانجنج بالصين، خلال الفترة من 9 / 8 /2014 حتى 1 / 9 /2014 2014.

تتكون البعثة من 142 فردا ما بين رئاسة البعثة وإدارة البعثة والأجهزة الفنية والطبية والإعلامية واللاعبين واللاعبات مشاركين فى عدد 20 أولمبية هى (العاب القوى – السباحة والغطس – التايكوندو – رفع الاثقال - كرة السلة – التجديف – السلاح – التنس – تنس الطاولة – الدراجات – الثلاثى – كرة اليد – الفروسية – المصارعة – القوس والسهم – الشراع – الريشة الطائرة – الرماية – الجمباز – الخماسى الحديث )، وذلك للتنافس مع عدد 3808 رياضيين من عدد 204 دول من مختلف دول العالم.

والجدير بالذكر مشاركة مصر فى الدورة الأولمبية الأولى للشباب التى أقيمت بسنغافورة عام 2010 محققة 6 ميداليات متنوعة (2 ذهب – 2 فضة – 2 برونز(.

كما اعتمد وزير الشباب والرياضة، قرار سفر بعثة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة للرجال إلى كل من تونس خلال الفترة من 31/7 إلى 4/8/2014 والجزائر خلال الفترة من 4/8 إلى 9/8/2014، وذلك للمشاركة فى معسكر إعداد استعداد للمشاركة فى بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، والتى ستقام فى بولندا خلال عام 2014.


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مصر 365

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