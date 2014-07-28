أجمل الإكسسوارت بدرجات الباستيل

لقد شهد هذا الموسم اتجاهات رائعة ومتنوعة في الموضة، وأجملها كان على الإكسسوارت التي حملت تصاميم مبتكرة، ومبدعة وخاصة على الحقائب، الأحذية، والمجوهرات، وهذ الاكسسوارت لها القدرة على تغيير أي إطلالة لك مهما كانت بسيطة بسبب جمالها وتميزها، وقد اخترنا لك اليوم مجموعة كبيرة منها من أرقى دور الأزياء والاكسسوارت العالمية مثل Bulgari، Mulberry، Coach، Dior، Chanel، Burberry Prorsum، Versace وغيرهم... بألوان الباستيل الهادئة والتي هي أكثر رواجاً هذا الموسم.

اختاري منها ما أعجبك وزيني بها إطلالاتك الرسمية أو الصباحية وارتديها مع أجمل الملابس، وخاصة في فترة العيد الأسبوع المقبل.

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