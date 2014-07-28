الأحمر الملكي يُزيّن عروض الموسم المقبل

لقد اختتم مؤخّراً أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس لموسم خريف وشتاء 2014-2015. وقد رأينا فيه العديد من الاتجاهات المميّزة والصيحات الرائعة، إن كان في مجال القصّات المُبتكرة والمواضيع الجديدة، أو في الأقمشة الفاخرة، أو في الألوان المنوّعة، التي كان أجملها اللون الأحمر.

سيطر الأحمر بمختلف درجاته الفاتحة والداكنة على منصّات عروض الأزياء. وقد قدّمه المصمّمون، كلٌّ على طريقته الخاصة. فـ Alexandre Vauthier رصّع فستاناً قصيراً بأحجار الكريستال البرّاقة، ذات اللون الأحمر القاني. وAlexis Mabille قدّمه على فستان من الشيفون والأورغنزا، بدرجة هادئة، فيما استخدم Chanel عدّة درجات من الأحمر في التصميم الواحد، وكانت النتيجة عصريّة ومبتكرة. Giorgio Armani قدّم مجموعة رائعة ورومانسيّة، طغى عليها الأحمر الحيويّ، على فساتين ملكيّة فخمة، بينما رأينا اللون الأحمر على قماش الساتان الفاخر لدى Ralph & Russo على فساتين استوحيت من الخمسينات. Giambattista Valli قدّم مجموعة مبتكرة ومميّزة، استوحيت من الخمسينات أيضاً، مع لمسات عصريّة. وقد رأينا الأحمر على تنانير كبيرة من التول، تدرّجت من الداكن إلى الفاتح. Viktor & Rolf أيضاً قدّما مجموعة كاملة من الأحمر، على قماش المخمل الشتويّ، وقد اختارا الدرجة الداكنة منه. أمّا الأحمر بأجمل درجاته فكان لدى المصمّمين اللبنانيين العالميين، مثل: Zuhair Murad، Elie Saab، وGeorges Hobieka، الذين قدّموه لنا على فساتين مُدهشة، تُشبه فساتين الملكات في العصور الوسطى.

اللون الأحمر يبقى من أجمل الألوان وأكثرها كلاسيكيّة، لأنّه لا يخرج من الموضة أبداً. لذلك، عليك باختياره لفساتينك الرسمية في هذا الموسم لتحصلي على إطلالة رومانسيّة، أنثوية، وقويّة.

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