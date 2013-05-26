عودة سياحة أمريكا اللاتينية لمصر بعد توقف عامين

اكد محمد عثمان، نائب غرفة شركات السياحة بالاقصر، عودة سائحى أمريكا اللاتينية الى الاقصر لزيارة معالمها السياحية بعد توقف دام عامين.

وتستقبل محافظة الاقصر وفد سياحى مكون من 500سائح منهم 120 صاحب شركة سياحية من أمريكا اللاتينية فى نهاية شهر يونيه المقبل وذلك لبحث كيفية زيادةأعداد السائحين القادمين من هناكن بعد توقف السياحة لمدة عامين نظرا لما تمر به مصر من ظروف سياسية وعدم استقرار، وأضاف عثمان ان عودة هؤلاء السياح للاقصر سيحدث رواجا كبيرا.

ومن ناحية أخرى وفى نفس التوقيت سيقوم وفد مكون من محافظ الاقصر وأصحاب الشركات السياحية ورجال الاعمال بزيارة روسيا للاتفاق على ادخال الاقصر ضمن البرنامج السياحى للسياح الروس الذين ياتون لزيارة الغردقة فقط وذلك بعمل نظام جديد يتم من خلاله جذب السياحة الروسية للاقصر يتمثل ذلك فى رحلة نيلية لمدة يومين لبرنامج شركات السياحة التى تجلب السياح الروس.