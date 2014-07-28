شرطة رأس الخيمة تلاحق بائعي الألعاب النارية

كـــثفت شرطة رأس الخـــيمة حمـــلاتها على المحلات والأسواق الـــتي تبيع الألعاب الناريــة والمفرقعات المحــــظورة، التي يزداد ترويجه خلال فترة الأعياد.

وقال العمـــيد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة إن الإدارة العامة للعمليات الشرطية، شكلت فرق عمل لضبط المحلات والأسواق التي تبيع الألعاب النارية والمفرقعات، والمنازل التي يتم استخدامها كمستودعات لتخــــزين تلك المفــرقعات، وذلك للحـــد من انتشارها ووصولها إلى أيدي التـــجار ومنهـــا إلى أيادي أبنائنا وتعـــريض حياتهم للخطر وقلب فرحتـــهم إلى حزن ومآس.

مــــؤكداً في الوقت ذاته استمرار حملات التفتيش والضبط خلال أيام العيد وبعده للقـضاء على هذه الألعاب الخطرة والمحافظة على أرواح أبنائنا، ليقضوا أيام سعيدة لا ينغص صفوها حادث بسبب المفرقعات والألعاب النارية.

سلامة الأطفال

وحذر من تزايد ظـــاهرة الألعاب النـــارية والأنواع الأخرى من المـــفرقعات خلال فترة الاعـــياد والمناسبات من قــبل الأطفال والمراهقين، ما يؤدي إلى حدوث خسائر جسيمة في الأموال والأرواح والممتلكات.

ودعا العميد النوبي أولياء الأمور والعــائلات إلى الاهتمام بسلامتهم وسلامة أطفالهم وإبعادهم عن السلوكيات التي تشكل خطـــورة على حياتهم مثل استخدام الالعاب النارية والمــفرقعات والابلاغ عن مروجي هذه الممنوعات، ومنع أطفالهم من الحصول عليها بأية وسيلة، لافتاً أن خطورة استخدام هذه الألعاب تكمن في أن الأطفال لا يحسنون التصرف ويعتقدون أن فرحتهم بالعيد لا تكتمل إلا بهذه الألعاب من الممارسات الخطرة، مشيراً إلى أن الخطر يكمن في الشظايا التي تخرج في حال إشعالها.

تعاون

وأكد أن شرطة رأس الخيمة تعمل جاهدة بالتعاون مع جمـــيع الجهات لمنع انتشار ظاهرة الألعاب النارية التي تعد أحد مصـــادر الفـــوضى وانتــــشار الحرائق وتســـبب عاهات مستديمة خاصة لدى فئة الأطـــفال، مشيراً للحملات التي تقوم بها القيادة العامة للشرطة للتوعية بمخاطرها عن طريق المحاضرات في المدارس وتوزيع البروشرات.

بالاضافة لإطلاق الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات القانونية المختصة.