توزيع كسوة العيد على 30 أسرة في خورفكان

وزعت جمعية الشارقة الخيرية فرع خورفكان كسوة العيد على نحو 30 أسرة من الحالات الاجتماعية المحتاجة والمتعففة والمسجلة لدى الجمعية، إضافة إلى كمية من الملابس والهدايا العينية والنقدية القيمة التي تم التبرع بها، ضمن برنامج كسوة العيد الذي يمثل أحد نشاطات الجمعية خلال حملة شهر رمضان الكريم، بحضور عدد من موظفات الجمعية، وذلك بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية فرع خورفكان وعائلة مواطنة. حيث اشتمل البرنامج على مجموعة من الكلمات التوجيهية والمسابقات الثقافية والترفيهية، وتنظيم مرسم حر ومنافسات بين المشاركين.

بدوره، أوضح عبدالله إبراهيم النقبي مدير الفرع، أنه تم توزيع كسوة عيد الفطر المبارك على الحالات الاجتماعية المحتاجة والمسجلة لدى الجمعية والتي لقيت الفعالية التي احتوتها استحسان الجميع وبخاصة أنها تزامنت مع هذا الشهر الكريم، وذلك سعيا في إدخال الفرحة على قلوب الأطفال والأسر وتمكينهم من الاحتفال بالعيد. منوهاً إلى أن الجمعية دأبت منذ إنشائها على تقديم العديد من البرامج الخيرية والإنسانية تشمل المشاريع المستمرة طوال العام، والمشاريع الموسمية التي تنفذ في شهر رمضان منها (إفطار الصائم وزكاة المال وكسوة العيد) إلى جانب عيدي الفطر والأضحى. وتقدم بالشكر لجميع الموظفين والمتطوعين في الجمعية لدعمهم ومساندتهم للمشروع..

وتسيير العمل أثناء التوزيع للأسر. ودعا النقبي كل المقتدرين والمحسنين إلى الإسهام في مشروعات الجمعية بشتى السبل الممكنة من خلال الدعم المادي ورعاية البرامج التي ينفذها مشروع الجمعية طوال العام، أو الدعم المعنوي المتمثل في المشاركة بالاقتراحات والأفكار البناءة التي تعود بالفائدة على هذه الفئة الغالية على الجميع. من جانبها، أعربت منسقة الحدث ورئيسة قسم الاتصال بفرع الجمعية رقية الريايسي عن شكرها للمتبرعين لدعم هذه الفعالية، مؤكدة أن هذا التبرع يأتي تواصلاً لما تقدمه الجمعية من إسهامات في دعم برامج المشروع منذ تأسيسه.