حساب مرسي يعاود الكتابة على «تويتر»: بوصلتنا مضبوطة على دعم فلسطين

عاود حساب الرئيس المعزول، محمد مرسي، نشر تغريدات منسوبة إليه على «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، هنأ خلالها المصريين بعيد الفطر، مضيفًا: «أعلن للعالم كله أن بوصلتنا مضبوطة على دعم فلسطين ضد المحتل الغاصب، وأننا مع كل مقاومة ضد أي محتل».

وجاء في حساب مرسي: «الأعياد في تاريخ الأمة هي استراحات التقاط الأنفاس لمواصلة النضال، فكل عام وأنتم بخير».

وأضاف: «كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم فطركم وصيامكم وقيامكم وثورتكم بالخير والنصر، ولا يفوتني مع تهنئتكم بالعيد أن أحييكم لاستمرار ثورتكم».