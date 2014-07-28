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حساب مرسي يعاود الكتابة على «تويتر»: بوصلتنا مضبوطة على دعم فلسطين

  • مصر
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عاود حساب الرئيس المعزول، محمد مرسي، نشر تغريدات منسوبة إليه على «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، هنأ خلالها المصريين بعيد الفطر، مضيفًا: «أعلن للعالم كله أن بوصلتنا مضبوطة على دعم فلسطين ضد المحتل الغاصب، وأننا مع كل مقاومة ضد أي محتل».

وجاء في حساب مرسي: «الأعياد في تاريخ الأمة هي استراحات التقاط الأنفاس لمواصلة النضال، فكل عام وأنتم بخير».

وأضاف: «كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم فطركم وصيامكم وقيامكم وثورتكم بالخير والنصر، ولا يفوتني مع تهنئتكم بالعيد أن أحييكم لاستمرار ثورتكم».

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