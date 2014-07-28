بالصور .. احتفالات المصريين بـ«العيد» في «كاليفورنيا»

احتفل مصريون في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ولاية كاليفورنيا مبكرًا بعيد الفطر، بسبب صعوبة الحصول على إجازة.

ولأن العيد يبدأ في مطلع الأسبوع في الولايات المتحدة، حيث من الصعب على البعض ممن لا يعملون في المصالح الحكومية الأمريكية، أخذ عطلة، فبدأت احتفالات المصريين في كاليفورنيا مبكرًا في عطلة نهاية الأسبوع، مساء السبت والأحد.

وأقام مطعم روز بمدينة انهايم بكاليفورنيا (المدينة العربية بكالفورنيا كما يطلقون عليها) ليلة مصرية احتفلا بالعيد وسط أغاني الأعياد والفرحة وساد الاحتفال جو من المرح والسعادة في محاولة لكسر مشاعر الغربة.

وقال رجل الأعمال المصري محمود محمد لـ«لمصري اليوم»: «أنا زوجتي أمريكية وليست مسلمة ولكنها تحتفل معي كل سنة بالأعياد».

وأضاف «في محاولة لاستعادة جو العيد المصري، سأصطحب أسرتي إلى حديقة الحيوان بلوس أنجلوس تشبها لخروجنا في مصر وزيارة حديقة حيوان الجيزة في الأعياد».

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقاية تهنئة للمصريين بالخارج بهذه المناسبة، قام السفير الحسيني عبدالوهاب القنصل العام لمصر بلوس أنجلوس بكالفورنيا، بإرسالها لاعضاء الجالية.

وقال السفير عبدالوهاب لـ«المصري اليوم»، «يطيب لي أن أبعث إلى أبناء الجالية المصرية بالبرقية المرسلة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسة عيد الفطر المبارك».

وأضاف: «أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة الكريمة داعيا الله سبحانه وتعالي أن يعيدها على المصريين جميعا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلي بلدنا الحبيبة مصر بالعزة والرفاهية والتقدم والازدهار».

ودعا المركز الإسلامي بجنوب كاليفورنيا، الجاليات الإسلامية، للمشاركة في صلاة العيد والتي ستقام بجالينوس سنتر التابع لجامعة كالفورنيا بلوس أنجلوس. وسيبدأ التكبير في الساعة 8.30 صباح الإثنين بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، والصلاة في 9 صباحا بمركز جالينوس.