محافظ مطروح يزور النجوع النائية لتقديم المساعدات للأهالي بمناسبة عيد الفطر

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بجولة بتجمعات العراوة والقطفة والقطعان وإمصورة وغزي والرماميح أبو بطون بقرية أبو مزهود للاستماع إلى مشاكلهم وتقديم المساعدات الغذائية والمالية للأسر الفقيرة .

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي التجمعات بقرية أبو مزهود بمناسبة عيد الفطر المبارك وقام بالإشراف شخصيًا على عملية توزيع 60 شيكارة دقيق و60 كرتونة من المواد الغذائية ومبالغ مالية لــ 60 أسرة فقيرة .

واستمع المحافظ إلى مشاكل أهالي التجمعات بقرية أبو مزهود والتي تتلخص فى عدم تشغيل ديزل الكهرباء الخاص بالتجمعات وترميم بعض الأبار التى تخدم التجمعات وبناء عليه قرر المحافظ رفع كفاءة ديزل الكهرباء وتشغيله فى أقرب وقت لخدمة التجمعات مع دفع 6 سيارات مياه للتجمعات الـــ 7 بقرية أبو مزهود .

وقرر تكليف مركز التنمية المستدامة بترميم بئر روماني سعة 4 ألف متر وهو من الأبار الكبري التى تخدم عدد كبير من التجمعات بقرية أبو مزهود .

وأضاف المحافظ بأنه سيتم وضع إلية لتوصيل مياه شرب نقية عن طريق سيارات مخصصة للمناطق والتجمعات والنجوع البعيدة فى الصحراء وبالتحديد جنوب الطريق الساحلي الدولي .