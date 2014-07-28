أمن بنى سويف يضبط 145 ألف صاروخ نارى وإيقاف 40 سيارة للتلاعب فى تعريفة الأجرة

شنت قوات أمن بنى سويف حملة أمنية موسعة لضبط كل صور الخروج عن الشرعية قبل عيد الفطر والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام بمحافظة بنى سويف .

وأمر اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف بتشكيل فريق بحث وداهمت القوات قرية الميمون بمركز الواسطى .

وألقت القوات القبض على ” محمد سيد قرنى،عماد رجب سعيد حسن” وبحوزتهم 145 ألف صاروخ نارى مختلف الأشكال والأحجام بقصد الإتجار .

وقامت إدارة مرور بنى سويف بإيقاف 40 تاكسى وميكروباص وتوقيع غرامات عليهم للتلاعب فى التعريفة المقررة التى أقرها المجلس التنفيذى للمحافظة وتمكنت الحملة الأمنية من تنفيذ 348 حكماً قضائيًا .

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية أمن بنى سويف عن ضبط 3 أسلحة نارية و5 طلقات خرطوش و3 أسلحة بيضاء و8 قضايا مخدرات بإجمالي 1.745 كيلو جرام .

وتم تحرير 24 قضية متنوعة (12 مرافق عامة و12 وتموين )،وألقت قوات الأمن القبض على هارب من قضية قتل عمد وشروع فى القتل أثناء مداهمة منطقة الغمراوى بمدينة بنى سويف، كما تم ضبط “ابوسمرة كمال عبدالجليل” مطلوب ضبطه و “صابرين سالم عبدالنبى” ومطلوب ضبطتها فى قضية سرقة تحت رقم 1151 لسنة 2014 .