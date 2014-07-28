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الملك : نقف سداً منيعاً في وجه الطغيان والإرهاب.. ونصون أمننا الوطني

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الملك : نقف سداً منيعاً في وجه الطغيان والإرهاب.. ونصون أمننا الوطني الملك : نقف سداً منيعاً في وجه الطغيان والإرهاب.. ونصون أمننا الوطني

    أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في كلمة تهنئة وجهها مساء أمس للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك، على نبذ الغُلُوِّ والتَّطَرُّفِ، والحَثِّ على التَّوسُّطِ في كلِّ الأمُورِ. وقال "إن واجبنا جميعاً الأَخْذ عَلى أَيدِي القِلَّةِ القَلِيْلَةِ مِنْ الأغرَار الذين ذَهَبُوا ضَحِيَّةَ أَصحَابِ المَطَامِعِ والأَهوَاءِ المتَدَثِّرينَ بِعَبَاءَةِ الدِّينِ والدِّينُ مِنهُمْ بَرَاءْ. وإنَّنا بحولِ اللهِ وعَونهِ سَنَقِفُ سَدًّا مَنيعًا في وَجهِ الطُّغْيَانِ والإرهَابِ واستباحةِ الدِّماءِ، ونمنعُ كلَّ مَنْ يَسْعَى في إِبدَالِ الأَمْنِ خَوفًا والرّخاءَ ضَنَكًا."

وأضاف الملك المفدى "أَنَّنَا نُؤكِّدُ حِرصِنا عَلَى حِمَايَةِ الأَمْنِ الوَطَنيِّ للمَمْلَكَةِ العَربيَّةِ السُّعُودِيَّةِ مِمَّا قَدْ تَلجَأُ إليهِ المُنظَّماتُ الإرهابيَّةُ أو غَيرُها مِنْ أَعمَالٍ قَدْ تُخِلُّ بِأَمنِ الوَطَنِ، وَقَد اِتّخذنا كَافَّةُ الإجْرَاءاتِ اللازمةِ لِحِمَايَةِ مُكْتَسَبَاتِ الوَطَنِ وأَراضِيهِ واستِقْرَارِ شَعْبَنا السُّعُودِيِّ الأبيّ ، وضيوفنا من الزوار والمقيمين."

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