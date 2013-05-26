موبينيل تطالب بمعاملة متساوية للمشغلين بعد رفض طعن "الاتصالات"

قال مصدر مسئول بشركة موبينيل، إن الشركة تلقت حكم المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت برفض الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بارتياح كبير، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن عدالة المنافسة فى قطاع الاتصالات تقتضى معاملة متساوية لجميع المشغلين، وخصوصاً فيما يخص سعر الترابط للمكالمات.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن موبينيل ستواصل رسالتها فى العمل بطريقة إيجابية مع الحكومة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنمية قطاع الاتصالات المصرى.

كانت المحكمة قد رفضت الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الحكم القضائى أول درجة الذى صدر سابقاً لصالح موبينيل بوقف تنفيذ قرارى الجهاز بخصوص تحديد أسعار الترابط ما بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات.