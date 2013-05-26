أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

موبينيل تطالب بمعاملة متساوية للمشغلين بعد رفض طعن "الاتصالات"

Google+ Print
موبينيل تطالب بمعاملة متساوية للمشغلين بعد رفض طعن "الاتصالات" موبينيل تطالب بمعاملة متساوية للمشغلين بعد رفض طعن "الاتصالات"

قال مصدر مسئول بشركة موبينيل، إن الشركة تلقت حكم المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت برفض الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بارتياح كبير، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن عدالة المنافسة فى قطاع الاتصالات تقتضى معاملة متساوية لجميع المشغلين، وخصوصاً فيما يخص سعر الترابط للمكالمات.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن موبينيل ستواصل رسالتها فى العمل بطريقة إيجابية مع والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنمية قطاع الاتصالات المصرى.

كانت المحكمة قد رفضت الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الحكم القضائى أول درجة الذى صدر سابقاً لصالح موبينيل بوقف تنفيذ قرارى الجهاز بخصوص تحديد الترابط ما بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017