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ضبط 9 صينيات يدرن مركز مساج في الأعمال المنافية للأداب بالغردقة

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ضبط 9 صينيات يدرن مركز مساج في الأعمال المنافية للأداب بالغردقة ضبط 9 صينيات يدرن مركز مساج في الأعمال المنافية للأداب بالغردقة

أرشيفية

تمكن مكتب مباحث مكافحة الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مركز مساج صيني بمنطقة الهضبة السياحية
> بالغردقة تديره 8 فتيات صينيات وشاب صيني للأعمال المنافية للآداب بدون ترخيص وتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا بورود معلومات عن قيام عدد من الصينيات بإدارة مركز مساج وتدليك
> للأعمال المنافية للآداب خلال رمضان باحدي العمارات السكنية بمنطقة الهضبة السياحية.

وأصدر مدير الأمن تعليماته بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين في الواقعة .

وكشفت التحريات الواقعة وعقب التأكد من صحة المعلومات داهم فريق البحث مركز المساج الصينى عبارة عن 3 شقق سكنية بمنطقة الهضبة بالغردقة وتم ضبط المتهمين وهم 8 صينيات وشاب صيني .

وتبين لفريق البحث بأنهن يديرن المركز للأعمال المنافية للآداب تحت ستار مركز المساج وأنهم دخلوا إلي بتأشيرات سياحية وتم ضبطهم وتحرر إدارى قسم شرطة أول الغردقة ويباشر المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة العامة التحقيقات.

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