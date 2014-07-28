«العلوم والتقنية» تدعم 26 بحثاً بتعليم الزلفي

الزلفي - حمود العمار

وافقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ على دعم (26) بحثاً علمياً للطلاب والطالبات بمحافظة الزلفي، ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج اكتشاف علماء المستقبل (20 طالبًا في 20 مدرسة)، الذي تُنفذه المدينة على مستوى المملكة في مرحلته الرابعة، ويهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والطالبات، وتعريفهم بمنهجيته ومتطلباته.

وقد سلم محافظ الزلفي بالإنابة الأستاذ سعود المنيع مؤخراً؛ الدفعة الأولى من الدعم بواقع خمسة آلاف ريال لكل طالب. وأوضح مدير التربية والتعليم الأستاذ محمد الطريقي أن عدد طلاب المحافظة الذين حظوا بدعم المدينة منذ انطلاق البرنامج: (42) طالباً و(6) طالبات، معرباً عن شكره للمسؤولين في مدينة الملك عبدالعزيز على مبادرتهم في دعم المشاريع البحثية، وفيما يلي أسماء الفائزين: محمد العبيد من ثانوية الرياض (مقاومة الحريق)، ريان الشايع من ثانوية الرياض (إطفاء حريق المركبة)، حسام الفنيسان من ثانوية الرياض (سير آمن)، أيوب البدر من ثانوية الرياض (مكنسة يدوية)، فيصل العلي من ثانوية الرياض (ريموت للإنقاذ)، فارس الطريقي من ثانوية الرياض (الحماية من الحريق)، ناصر الطيار من ثانوية الرياض (طفاية أوتماتيكية مع الارباق)، عبدالعزيز الموسى من ثانوية الرياض (نظارة عرض الأفلام)، عمر الدويش من ثانوية الرياض (إسعاف أسرع)، باسل الملحم من ثانوية الرياض (دورة مياه مطورة)، مصطفى شافعي من ثانوية ابن باز (اكتشاف المبدعين في فن الجرافيك)، سلطان الفهيد من ثانوية الشيخ ابن باز (مكنسة كهربائية صغيرة)، مهند الحمادي من ثانوية ابن باز (المطب الذكي)، عبدالوهاب الحصين من ثانوية ابن باز (باركود السيارة)، أحمد الفهيد من ثانوية ابن باز (الصنبور الذكي)، عبدالحكيم العليوي من ثانوية ابن باز (الحذاء الذكي)، مساعد الغزي من ثانوية الملك عبدالعزيز (سلم النجاة)، غالب المطيري من ثانوية الملك عبدالعزيز (جهاز إنقاذ الحرائق المطور)، أحمد النتيفي من ثانوية الملك عبدالعزيز (النافذة الذكية)، عبدالعزيز المنيع من ثانوية طيبة (التواصل مع الصم)، روان الجبر من الثانوية السادسة (نظارة عبقرية)، سناء الخميس من الثانوية السادسة (السرير الممرض)، رغد البهلال من الثانوية الأولى (الطاقة المحفوظة)، وضحى العصيمي من الثانوية الخامسة (الأحبار المحللة).