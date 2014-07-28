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ساحة الدوح تستقبل زوارها بالعرضة السعودية والمزمار والخبيتي

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ساحة الدوح تستقبل زوارها بالعرضة السعودية والمزمار والخبيتي ساحة الدوح تستقبل زوارها بالعرضة السعودية والمزمار والخبيتي
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ساحة الدوح تنتظر زوارها أيام العيد

الرياض - علي الحضان

    تستقبل ساحة الدوح غرب الرياض الزوار على مدى الأيام الثلاثة من عيد الفطر بالعرضة والسامري والفلكلور الشعبي والمزمار والخبيتي وعرضة جازان. فيما ستشهد قصائد شعرية متنوعة مع نخبة من نجوم الشعر إلى جانب الأوبريت الانشادي "اهلاً بالعيد" لمجموعة من الاطفال والعديد من الصور الفلكلورية والعروض التي تقدمها أمانة منطقة الرياض. وخصصت "الأمانة" مكاناً لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الاحتفال. وتبدأ الفعاليات بعد صلاة العشاء وحتى الثانية عشرة ليلاً.

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