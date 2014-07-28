ساحة الدوح تستقبل زوارها بالعرضة السعودية والمزمار والخبيتي

الرياض - علي الحضان

تستقبل ساحة الدوح غرب الرياض الزوار على مدى الأيام الثلاثة من عيد الفطر بالعرضة السعودية والسامري والفلكلور الشعبي والمزمار والخبيتي وعرضة جازان. فيما ستشهد قصائد شعرية متنوعة مع نخبة من نجوم الشعر إلى جانب الأوبريت الانشادي "اهلاً بالعيد" لمجموعة من الاطفال والعديد من الصور الفلكلورية والعروض التي تقدمها أمانة منطقة الرياض. وخصصت "الأمانة" مكاناً لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الاحتفال. وتبدأ الفعاليات بعد صلاة العشاء وحتى الثانية عشرة ليلاً.