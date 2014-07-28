شبيهة إليسا وشبيه الفخراني يخطفان الأنظار في رمضان

استطاعت الفنانة الأردنية ريم بوشناق بظهورها في الحلقات الأخيرة من مسلسل "ابن حلال" مع الفنان محمد رمضان أن تخطف الأنظار إليها بشكل كبير، بسبب تشابه ملامحها مع ملامح الفنانة اللبنانية إليسا، الأمر الذي جعلها تحقق شهرة كبيرة بين الجمهور المصري.

وبمجرد ظهور بوشناق تسأل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الفنانة، ليتم الكشف عن إنها فنانة أردنية اسمها ريم بوشناق. وعلم سيدتي نت أن تواجدها في العمل كان من اختيار المنتج صادق صباح.

وفي السياق نفسه ظهر الطفل أحمد الفخراني في حلقات مسلسل "سرايا عابدين"، فظن الجميع إنه أحد أحفاد الفنان يحي الفخراني نظراً لتطابق الملامح بين الطفل وأحد أحفاد الفنان، وفي اتصال هاتفي أجراه موقع سيدتي نت مع الفخراني الجد، أكد أن الطفل ليس حفيده لكنه يعرف فعلياً بوجود الشبه الكبير بينهما، ووصفه الطفل بالموهوب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"