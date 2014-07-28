أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شبيهة إليسا وشبيه الفخراني يخطفان الأنظار في رمضان

Google+ Print
شبيهة إليسا وشبيه الفخراني يخطفان الأنظار في رمضان شبيهة إليسا وشبيه الفخراني يخطفان الأنظار في رمضان

الإثنين 28-07-2014 00:30

استطاعت الفنانة الأردنية ريم بوشناق بظهورها في الحلقات الأخيرة من مسلسل "ابن حلال" مع الفنان محمد رمضان أن تخطف الأنظار إليها بشكل كبير، بسبب تشابه ملامحها مع ملامح الفنانة اللبنانية إليسا، الأمر الذي جعلها تحقق شهرة كبيرة بين الجمهور المصري.

وبمجرد ظهور بوشناق تسأل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الفنانة، ليتم الكشف عن إنها فنانة أردنية اسمها ريم بوشناق. وعلم سيدتي نت أن تواجدها في العمل كان من اختيار المنتج صادق صباح.

وفي السياق نفسه ظهر الطفل أحمد الفخراني في حلقات مسلسل "سرايا عابدين"، فظن الجميع إنه أحد أحفاد الفنان يحي الفخراني نظراً لتطابق الملامح بين الطفل وأحد أحفاد الفنان، وفي اتصال هاتفي أجراه موقع سيدتي نت مع الفخراني الجد، أكد أن الطفل ليس حفيده لكنه يعرف فعلياً بوجود الشبه الكبير بينهما، ووصفه الطفل بالموهوب.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي