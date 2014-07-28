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شاكيرا حامل بطفلها الثاني من جيرارد بيكيه

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كشفت صديقة مقربة من النجمة العالمية Shakira أن الأخيرة حامل بطفلها الثاني من حبيبها نجم كرة القدم الإسباني Gerard Pique.

وأكد المصدر نفسه أن الكولومبية Shakira البالغة من العمر 37 عاماً، إكتشفت حملها بعد مشاركتها في حفل إختتام فعاليات كأس العالم 2014 في البرازيل، وهي الآن سعيدة جداً بهذا الخبر.

Shakira وحبيبها Pique الذي يصغرها بـ 10 سنوات، لديهما إبن في السنة من عمره ويدعى Milan.

المغنية اللبنانية الأصل والتي قدمت شكرها لكرة القدم لأنها جمعتها بحب حياتها، كانت قد تعرفت على Pique منذ 4 سنوات، حين شارك معها في كليب أغنية Waka Waka الخاصة بالمونديال.

 

 

 

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