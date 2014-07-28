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طوارئ بالرى لتوفير المياه لمحطات الشرب والزراعة خلال العيد

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طوارئ بالرى لتوفير المياه لمحطات الشرب والزراعة خلال العيد طوارئ بالرى لتوفير المياه لمحطات الشرب والزراعة خلال العيد

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الرى إعلان حالة الطوارئ بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك للمحافظة على توفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب فى فترة عيد الفطر.

وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بأن المصلحة تقوم على تشغيل وصيانة ١٦٥٠ محطة طلمبات وآبار، وذلك لتوفير المياه للزراعة ومياه الشرب ولمحطات الكهرباء بالإضافة إلى العديد من المصانع.

وأضاف أبوزيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصلحة أعلنت حالة الطوارئ فى محطاتها وخاصة محطات غرب الدلتا وهى محطات طلمبات العطف والتى تغذى ترعة المحمودية وذلك لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب التى تتغذى من محطات العطف وخاصة محطة مياه شرب السيوف والتى تغذى محافظة الإسكندرية، نظرا لزيادة أعداد الوافدين على مدينة الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الفطر.

وأوضح أن محطات العطف تغذى أيضا العديد من محطات إنتاج الكهرباء مثل محطة زاوية غزال ووضعت المصلحة وفى اعتباراها توفير المناسيب لمحطات توليد الكهرباء وذلك لضمان استمرارية محطات الكهرباء فى العمل، وذلك لتوليد الكهرباء بالقدرة المطلوبة.

وأكد أن نفس الإجراءات اتخذت فى محطات النصر ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥. وذلك لتوفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب للعلمين وأيضا محطة طلمبات مريوط ٢ وذلك لعدم تأثر تشغيل محطة مياه الشرب لمدينة برج العرب.

واختتم تصريحاته أن المصلحة تقوم بإدارة المحطات على مدار الـ٢٤ ساعة الأمر الذى يتطلب تواجد ورديات من العاملين والفنيين والمهندسين على مدار اليوم، لضمان استمرارية ضخ المياه من المحطات.


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