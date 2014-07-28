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مدرب الزمالك: أبو جبل الحارس الأساسي لأنه الأجهز

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مدرب الزمالك: أبو جبل الحارس الأساسي لأنه الأجهز مدرب الزمالك: أبو جبل الحارس الأساسي لأنه الأجهز

يحمل محمد أبو جبل حارس الزمالك صفة "الحارس الأول" حاليا للفريق الأبيض بحسب تصريحات أيمن طاهر مدرب حراس المرمى في النادي.

وجاءت تصريحات أيمن طاهر لـFilGoal.com بعدما شارك محمد أبو جبل أساسيا في مرمى الزمالك ضد مازيمبي الكونجولي.

وجلس أحمد الشناوي القادم مؤخرا للزمالك من المصري البورسعيدي على مقاعد البدلاء.

وقال أيمن طاهر: "أبو جبل الحارس الأساسي للزمالك حتى الآن، لأنه الأجهز ويؤدي مبارياته بشكل جيد".

وتابع طاهر "لماذا لا يلعب، مادام يتألق؟".

وظهر أبو جبل بمستوى جيد منذ احتل مكان عبد الواحد السيد الذي رحل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم المحلي.

وأتم طاهر "أبو جبل يلعب بشكل ممتاز، وتصدى لأكثر من فرصة خطرة لمازيمبي، وأهنئه على مستواه".

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