مقتل تكفيري والقبض على 3 أخرين بحوزتهم حزام ناسف وملابس عسكرية بسيناء

تمكنت عناصر القوات المسلحة أمس الأحد بشمال سيناء من تدمير عربة ربع نقل مفخخة أمام خزان و11 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وألقت القوات القبض على 11 فرد مشتبه بهم وجارى فحصهم بمعرفة الأجهزة الأمنية، و3 أفراد من العناصر التكفيرية الخطرة هم “أبو بكر هلال سويلم سالم – سالم حسين سليم سليمان – محمد حسين سليم سليمان”،حيث عثر بحوزتهم على بندقية آلية وحزام ناسف و 2 قنبلة يدوية و 6 خزنة بندقية آلية بها 128 طلقة وبعض الملابس العسكرية وذلك بقرية الأبطال بالقنطره شرق.

وأعلنت القوات عن مقتل “فيصل المحسنة” أحد العناصر التكفيرية الخطرة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات التأمين.