منتزه الشارقة ينظّم برنامجاً عائلياً في العيد

انتهت حديقة المنتزه بالشارقة استعداداتها، لاستقبال الجمهور، خلال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تنظيم برنامج احتفالي لكل أفراد العائلة، خلال أيام العيد، يتضمن العديد من النشاطات الترفيهية الممتعة، والعروض الفنية المرحة، إضافة إلى استعراض مدهش للألعاب النارية. وأوضح خالد القصير، مدير المنتزه أن عيد الفطر يعتبر من المناسبات التي تجمع أفراد العائلة كافة..

وهو ما دفعنا إلى العمل على تنظيم هذه الفعاليات، لمدة أربعة أيام، احتفاءً بهذه المناسبة السعيدة. وسيحظى زوارنا خلال العيد بفرصة مميزة للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية، التي سيجد فيها زوار المنتزه فرصة لقضاء أوقات مرحة بصحبة الأقارب والأصدقاء، وفيما نقترب من وداع شهر رمضان المبارك، فإننا نرحب بالزوار في الحديقة المائية؛ وندعو جميع المقيمين بإمارة الشارقة وزوارها للقدوم إلى المنتزه، والاستمتاع بمرافقه الترفيهية والمائية، خلال أيام العيد.

عروض

وقال: سينظم المنتزه ثلاثة عروض فنية يومية مدة كل منها 40 دقيقة، تمتد بين الساعة 6 وحتى 11 مساءً، يشارك فيها اثنان من الممثلين العالميين المعروفين بعروض فن الشوارع. ويشارك في العرض الأول البهلوان، ولاعب الخفة الأسترالي، نايجل لانغي، المعروف باسم «مستر سبن»، الذي سيبهر الزوار عبر عروضه الفنية المستوحاة من مسرح «فودفيل».

ويشتهر لانغي بمستوى رفيع من المهارة، وبحركاته السلسة، وأسلوبه الشخصي المتفرد في الكوميديا وألعاب الخفة؛ وسيتضمن عرضه الفني العديد من الحيل الممتعة، مثل ألعاب الخفة باستخدام ثلاث كرات، وألعاب الخفة باستخدام مضارب البيسبول، فضلاً عن لعبة الخفة باستخدام كرة واحدة، ومن ثم 8 كرات. ويمتزج العرض بأجــــواء كوميدية وترفيهية فريدة، وبعض ألعاب الخفة باستخدام القبعات..

فيما سيتضمن العرض الفني الثاني ألعاباً مذهلة باستخدام النار، يقدمها الفنان الإسباني ميجيل روبيو، الذي يعتبر من أفضل فناني عصا النار، ويتألق استعراضه بانسجام فريد بين الرقص والتعبير، والقدرة المذهلة على التحكم بالنار على خلفية موسيقية جميلة، لتقديم عرض فني من شأنه أن يبعث المتـــــعة والدهشة في قلوب المشاهدين.

وأشار القصير إلى أن الحديقة المائية الأولى من نوعها في الشارقة ستقدم لروادها مجموعة متنوعة من الألعاب المائية ذات المستوى العالمي، التي تلائم جميع الأعمار. وتمتاز الحديقة بتصميمها العصري، وتوفر خدمات السلامة والحماية، فضلاً عن تواجد فرق الإنقاذ لتقديم المساعدة عند الضرورة، كما تتضمن الحديقة الخضراء مسطحات خضراء واسعة، وأماكن مخصصة لاستضافة الفعاليات والمناسبات الترفيهية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي، وبحيرة لركوب القوارب، ومسجداً. وتعد هذه الحديقة مكاناً مثالياً لإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية على مدار السنة.

الحديقة المائية

قال خالد القضير مدير المنتزه: إن مساحة كبيرة من ألعاب الأطفال يمكن لهم الاستمتاع بأنشطة الرسم على الوجه، والأشكال المصممة من البالونات ونقش الحناء، وذلك مساء كل يوم اعتباراً من الساعة 6 وحتى 11 مساءً؛ فيما يستمتع الحضور في أول يومين من العيد باستعراض مذهل للألعاب النارية عند الساعة 10:05 مساءً.