حملة موظفو 6 دوائر حكومية يستفيدون من «صحتك بخير»

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حملة «صحتك بخير، في رمضان الخير»، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي «نيورون» (Neuron). وأقيمت الحملة في ديوان سمو الحاكم بدبي واستفاد منها موظفو ست دوائر حكومية.

وشملت الحملة إجراء كشوف وتحاليل طبية للمستفيدين تضمنت قياس مستويات السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، وقياس ضغط الدم وقياس الطول وقياس الوزن، وتأتي الحملة من منطلق رؤية وأهداف دائرة الموارد البشرية من حيث الاهتمام بموظفيها والعاملين في الدوائر الحكومية التي تتخذ من ديوان سمو الحاكم مقرا لها، ولِبَثّ روح الثقافة الصحية لديهم.

والحملة تأتي في اطار جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتحقيق أقصى قدر من المنافع الصحية لموظفي حكومة دبي مع التركيز على التوعية بأهمية الكشوف الصحية الدورية للمنتفعين من نظام التأمين الصحي والبقاء على اتصال مباشر بالمزايا التي يتيحها النظام.