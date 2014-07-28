12 ألف زائر لمستشفى الصقور في أبوظبي 2013

شهد مستشفى أبوظبي للصقور التابع لهيئة البيئة بأبوظبي والذي يعد أكبر مستشفى للصقور في العالم آلاف الزوار خلال الستة شهور الماضية فيما تجاوز عدد زواره من السائحين 12 ألف زائر في العام 2013 من مختلف دول العالم.

ونال المستشفى جائزة السياحة المسؤولة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي والتي تعد من أرقى الجوائز التي تمنح لتكريم أفضل الشركات والهيئات السياحية حول العالم وتعتبر علامة بارزة على التميز في هذا المجال.

وتم تكريم مستشفى أبوظبي للصقور الذي قامت هيئة البيئة بإنشائه في عام 1999، تقديرا لالتزامه بحماية البيئة والتراث الطبيعي في دولة الإمارات ومساهمته في المحافظة على التنوع البيولوجي.

نجاح

ونجح المستشفى الذي يعتبر أكبر مستشفى للصقور في العالم ويشهد زيادة سنوية في عدد الصقور التي يعالجها سنويا، بجذب الاهتمام كإحدى الوجهات السياحية الرئيسية في إمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة مارجيت مولر، مديرة المستشفى إلى أن البرنامج السياحي للمستشفى الحائز على العديد من الجوائز يقدم لزوارة تجربة لا تنسى تشمل جولات سياحية تقدم بلغات مختلفة مثل الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية. وأضافت إنه في عام 2013، فاز المستشفى بجائزة السياحة المسؤولة نفسها، وكان في المرتبة الثالثة لأفضل موقع للجذب السياحي في إمارة أبوظبي من خلال الموقع الدولي الشهير للسفر( تريب ادفايزر).

وقالت: إن المستشفى أصبح حاليا أحد أهم مناطق الجذب السياحي في إمارة أبوظبي حيث يقدم برنامج السياحة الترفيهية لزوار العاصمة والذين يتوافدون من مختلف دول العالم.

وأوضحت مارغريب أن المستشفى حصل على 11 جائزة سياحية من عدد من الجهات داخل وخارج الدولة حيث يقوم بتنظيم جولات فريدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة البيئية بصحبة مرشدين يتحدثون لغات مختلفة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وتقام الجولات يوميا باستثناء الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

خدمات

ويستقبل المستشفى سنويا قرابة 6 آلاف صقر ويقدم خدمات طبية وصحية ورعاية لهذه الصقور من قبل فريق متخصص وباستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال..

وقالت إنه خلال العام 2013، شهد مستشفى أبوظبي للصقور زيادة في عدد الزوار وصلت إلى 25 ٪ أي حوالي 12.714سائح، بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

واستكمل مستشفى أبوظبي للصقور خدماته السياحية بافتتاح مركز شاهين للمؤتمرات الذي يستقبل المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل، حيث نجح منذ إنشائه باستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في جو مفعم بالأصالة والتراث الإماراتي المتميز. وفي أوائل عام 2014، تلقى مستشفى أبوظبي للصقور جائزة الأعمال ووجهات السفر لخدماته السياحية في مجال الضيافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات السياحية.

ونظرا لزيادة الطلب على زيارته، ينظم مستشفى أبوظبي للصقور تنظيم جولات سياحية خلال أيام السبت بالإضافة إلى أيام الأسبوع الأخرى. ولدعم السياحة في أبوظبي، يقوم المستشفى بالتعاون مع الشركات السياحية والفنادق بتنسيق الجولات السياحية لزواره من داخل الدولة وخارجها. وبعد انتهاء المشروع التجريبي بقيادة مستشفى أبوظبي للصقور لزيادة وعي الطلبة بالصقور وبرياضة الصقارة أدرج مجلس أبوظبي للتعليم برنامج مستشفى أبوظبي للصقور ودمجه ضمن المناهج المدرسية على اعتبار أنه جزء من الثقافة الوطنية ويعتبر هذا الانجاز خطوة هامة في جهود زيادة الوعي بأهمية المحافظة على الصقور.

صحة

ومع اقتراب موسم الصيد بالصقور يستقبل المستشفى الصقور التي يرغب الاشخاص في شرائها للتأكد من أنها بصحة جيدة ويتم عمل مناظير للصقور قبل ذهابها للصيد في الدول التي تسمح بالصيد ونقدم شهادة لياقة صحية للطائر تثبت خلوه من الامراض والتي تعتبر هامة لسفر الطائر خارج الدولة.

وسجل المستشفى خلال العام الماضي رقما قياسياً جديداً في عدد الصقور والطيور التي تم علاجها في المستشفى حيث وصل إلى أكثر من 5,835 طائراً بزيادة غير مسبوقة قدرها 18% بالمقارنة مع عام 2009

خدمات

يقدم مستشفى الصقور خدمات للحيوانات الأليفة من خلال مركز يقدم خدمات رفيعة المستوى بما في ذلك فندقًا للكلاب والقطط حيث يستقبل المركز الحيوانات الأليفة خلال الفترات التي يسافر فيها أصحابها إلى الخارج وخلال موسم الإجازات الصيفية.

كما يضم المركز ساحة عامة لتدريب كلاب الصيد والحراسة ويوفر مساحة كبيرة لألعاب الكلاب.