23.4 ألف زائر قدموا لقضاء عيد الفطر في الدولة

استقبلت مطارات دبي في المباني 1 و2 و3 أمس 23 ألفاً و433 زائراً قدموا إلى دولة الإمارات لقضاء عطلة عيد الفطر، عبر 209 رحلات، وذلك من الساعة السادسة صباحاً ولغاية السادسة مساء، إلى جانب 6 رحلات عبر مطار آل مكتوم.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لــ«البيان»، خلال جولته في مطارات دبي: إن المبنى رقم واحد استقبل 7354 زائراً عبر 76 رحلة، فيما استقبل المبنى الثاني 6935 زائراً عبر 46 رحلة، واستقبل رقم ثلاثة 8544 زائراً عبر 87 رحلة، لافتاً إلى أن يوم أمس كان دواماً عادياً، وأن جميع الموظفين على أهبة الاستعداد لاستقبال زوار دولة الإمارات عبر مطارات دبي والجاهزية كاملة وتم تخصيص فرق لدعم ومساندة الموظفين في حالة وجود كثافة من المسافرين في أي جهة أو كاونتر.

وأضاف تم التنسيق بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والمطارات بشأن أعداد القادمين وتوقيت الرحلات، وأن العمل جار على قدم وساق لاستقبال زوار الإمارات بأفضل شكل يعكس الصورة الحضارية المشرقة للدولة وتقدمها في إسعاد المتعاملين.

بطاقات معايدة

وأوضح اللواء المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب سوف تقوم بتوزيع 20 ألف بطاقة معايدة للزوار القادمين للدولة عبر مطارات دبي خلال فترة العيد، لافتاً إلى أن موظفي إقامة دبي في المطار واجهة استقبال الزوار والمواطنين والمقيمين فجميعهم من أبناء الدولة وهم الواجهة الحضارية التي تعطي الانطباع الأول عن المكان وتحمل ثقافة الهوية الوطنية أمام المتعامل الخارجي ويقومون بتقديم جميع التسهيلات للمسافرين، مشيراً إلى السرعة في الأداء وتبسيط الإجراءات لجميع المتعاملين.

وقال تم زيادة عدد الكونترات للقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 كونترات نظراً للإقبال المتزايد من أبناء دول الخليج إلى دولة الإمارات لقضاء إجازة العيد.

خدمات

من جانبه، قال الرائد محمد عبدالرحمن السويدي، رئيس مركز خدمة العملاء لجوازات المطار التابع للإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب: إن عدد المعاملات التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري مليون و384 ألفاً و697 معاملة بينها: مليون و282 ألفاً و292 معاملة أذونات دخول إلى إمارة دبي بمختلف أنواعها، وأنجز 87 ألفاً و650 معاملة إقامة بمختلف أنواعها.

فيما أصدر المركز خلال الفترة المذكورة أيضاً 14 ألفاً و56 معاملة تحقيق ومتابعة، وتم تجديد 699 جواز سفر للمواطنين وهي عبارة عن تجديدات للمواطنين المسافرين والذين تكون مدة جوازاتهم منتهية أو أقل من ستة أشهر.

ولفــــت إلى أن خــدمات المركز الرئيسية تتمثل في خدمات إصدار أذونات الدخول، وأذونات الإقامة، وتجديد الجوازات للمواطنين، وخدمات بوابة الإمارات، إلى جانب خدمات الضبط والتحقيق، وخدمات الأنترنت «الأون لاين».

وأوضح أن خدمات أذونات الدخول تشمل إصدار أذوات عمل، والإقامة والزيارة بكل أنواعها قصيرة وطويلة، و«الترانزيت» وزيارة 96 ساعة، لافتاً إلى أن المركز مستعد بشكل كامل لتغطية فترة إجازة العيد التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد القادمين للمطارات عبر مطارات دبي. من جانبها، قالت شمسة عبيد مأمورة جوازات:

إن الدوام في رمضان جيد والمسؤولون يراعون الموظفين في هذا الشهر الفضيل، لافتة إلى أنها تستقبل نحو ألف عميل يومياً خلال فترة الإجازات والأعياد، نظراً لزيادة أعداد القادمين للإمارات عبر مطارات دبي خلال هذه الفترات. من جانبهم، ثمن عدد من الزوار القادمين للإمارات عبر مطارات دبي لقضاء إجازة عيد الفطر حسن المعاملة والتسهيلات المقدمة والسرعة في تقديم المعاملة وإنجازها.