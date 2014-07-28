أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أنصار السنة بطور سيناء تنهي الاعتكاف ونفرش الساحات للصلاة‎

Google+ Print

image

أنهت جمعية أنصار السنة المحمدية اعترافها اليوم الذي أقيم بمسجد أنصار السنة بشارع المنشية بطور سيناء بعد أن أقامت سحور جماعي ليلة أمس لجميع المعتكفين بالمسجد الذي بدأ في العشر الأواخر من رمضان،ورصدت كاميرا ONA صور المعيشة والروحانيات التي عاشها المعتكفين.

وقال أحد المعتكفين أن أيام الاعتكاف أجمل أيام حياته يقضيها في طاعة الله كل عام وفور إنهاء الاعتكاف،قام أعضاء جمعية أنصار السنة المحمدية في المشاركة بفرش ساحات الصلاة للمصلين .

وقال احمد عبد الكريم عضو جمعية أنصار السنة أن الجمعية سوف تساعد في فرش الساحات للصلاة وتوزيع الحلوة والألعاب للأطفال .image (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا