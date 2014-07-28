أنصار السنة بطور سيناء تنهي الاعتكاف ونفرش الساحات للصلاة‎

أنهت جمعية أنصار السنة المحمدية اعترافها اليوم الذي أقيم بمسجد أنصار السنة بشارع المنشية بطور سيناء بعد أن أقامت سحور جماعي ليلة أمس لجميع المعتكفين بالمسجد الذي بدأ في العشر الأواخر من رمضان،ورصدت كاميرا ONA صور المعيشة والروحانيات التي عاشها المعتكفين.

وقال أحد المعتكفين أن أيام الاعتكاف أجمل أيام حياته يقضيها في طاعة الله كل عام وفور إنهاء الاعتكاف،قام أعضاء جمعية أنصار السنة المحمدية في المشاركة بفرش ساحات الصلاة للمصلين .

وقال احمد عبد الكريم عضو جمعية أنصار السنة أن الجمعية سوف تساعد في فرش الساحات للصلاة وتوزيع الحلوة والألعاب للأطفال .