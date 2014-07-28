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ميدو يكشف: كنت سأدفع بالشناوي مكان خالد قمر

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ميدو يكشف: كنت سأدفع بالشناوي مكان خالد قمر ميدو يكشف: كنت سأدفع بالشناوي مكان خالد قمر

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن تفكيره في الدفع بأحمد الشناوي في مكان خالد قمر رأس الحربة في الفريق الأبيض خلال الدقائق الأخيرة من مباراة مازيمبي الكونجولي.

الزمالك كان بحاجة ماسة للفوز على مازيمبي في الاسكندرية، لكنه أخفق في ذلك واكتفى بالتعادل السلبي مع الفريق الضيف.

وخلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، قام أحمد الشناوي حارس المرمى القادم للزمالك من المصري بإجراء عمليات الإحماء، رغم أن حامي عرين الفريق الأبيض كان في قمة مستواه.

وأوضح ميدو في المؤتمر الصحفي "خالد قمر شعر بمتاعب عضلية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة".

وتابع "لم يكن هناك على الدكة سوى الشناوي، لهذا فكرت في إعداده".

وأوضح "لكني لم أكن أدفع بالشناوي إلا إذا طلب خالد قمر الخروج ولم يكن باستطاعته الاستمرار أبدا".

وعن إصابة خالد قمر، أكد ميدو "عانى اللاعب لأن التدريبات في اتحاد الشرطة أضعف بدنيا من الزمالك".

وأتم "مع الوقت سيقدم خالد قمر مستويات أعلى".

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