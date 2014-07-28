ليكيب: أوريجي يوقع لليفربول ليخلف سواريز

بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، سيوقع ديفوك أوريجي النجم الواعد في سماء الكرة البلجيكية على عقد يربطه بليفربول لست سنوات.
ليفربول يبحث عن مهاجم يخلف لويس سواريز الذي رحل عن القلعة الحمراء متجها إلى برشلونة مقابل 88 مليون يورو.
ومهاجم ليل الفرنسي صاحب الـ19 عاما خطف أعين ليفربول بمستواه الجيد الذي قدمه في كأس العالم 2014.
وأكدت الصحيفة أن ليفربول اتفق مع ليل على ضم اللاعب مقابل 13 مليون يورو.
ويأمل ليفربول في أن يضم أوريجي بعد لازار ماركوفيتش وأدم لالانا لدعم سعي الفريق نحو لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.