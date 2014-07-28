أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليكيب: أوريجي يوقع لليفربول ليخلف سواريز

Google+ Print
ليكيب: أوريجي يوقع لليفربول ليخلف سواريز ليكيب: أوريجي يوقع لليفربول ليخلف سواريز

بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، سيوقع ديفوك أوريجي النجم الواعد في سماء الكرة البلجيكية على عقد يربطه بليفربول لست سنوات.

ليفربول يبحث عن مهاجم يخلف لويس سواريز الذي رحل عن القلعة الحمراء متجها إلى برشلونة مقابل 88 مليون يورو.

ومهاجم ليل الفرنسي صاحب الـ19 عاما خطف أعين ليفربول بمستواه الجيد الذي قدمه في كأس العالم 2014.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول اتفق مع ليل على ضم اللاعب مقابل 13 مليون يورو.

ويأمل ليفربول في أن يضم أوريجي بعد لازار ماركوفيتش وأدم لالانا لدعم سعي الفريق نحو لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع