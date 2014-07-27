«أوغلو»: جهودنا لوقف إطلاق النار بغزة لا تتعارض مع مصر

رفض وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، ما أُثير مؤخرًا من أقوال بشأن أن الجهود الأخيرة، التي بذلت على مدار الأيام الماضية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إشارة إلى اجتماعي باريس وقطر، كانت بمثابة مساعي لمعارضة جهود مصر أو لإقصائها عن القيام بدورها في هذا الشأن.

وقال «أوغلو» خلال تصريحات صحفية أدلى بها، الأحد، في ولاية قونيا (وسط تركيا)، إن «الإدارة الفلسطينية كانت مشاركة في تلك الجهود، والرئيس محمود عباس كان مشاركاً، ومصر أيضاً، والاجتماعات الأخيرة لم تكن جهوداً لمعارضة مصر أو عرقلتها، بل على العكس من ذلك، فكما نعلم كان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يدير هذه المباحثات في القاهرة».

وأوضح «أوغلو» أن آلية التشاور بينه وبين نظيريه الأمريكي، جون كيري، والقطري، خالد بن محمد العطية، كان لها تأثير كبير في عملية المباحثات التي استمرت مؤخراً لمدة 3 أيام وأدت إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ووصف الوزير التركي المباحثات، التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس بالمثمرة للغاية، مؤكداً عزم تركيا على الاستمرار في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وبذل ما في وسعها من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.