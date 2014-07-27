أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«أوغلو»: جهودنا لوقف إطلاق النار بغزة لا تتعارض مع مصر

Google+ Print

رفض وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، ما أُثير مؤخرًا من أقوال بشأن أن الجهود الأخيرة، التي بذلت على مدار الأيام الماضية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إشارة إلى اجتماعي باريس وقطر، كانت بمثابة مساعي لمعارضة جهود أو لإقصائها عن القيام بدورها في هذا الشأن.

وقال «أوغلو» خلال تصريحات صحفية أدلى بها، الأحد، في ولاية قونيا (وسط تركيا)، إن «الإدارة الفلسطينية كانت مشاركة في تلك الجهود، والرئيس محمود عباس كان مشاركاً، ومصر أيضاً، والاجتماعات الأخيرة لم تكن جهوداً لمعارضة مصر أو عرقلتها، بل على العكس من ذلك، فكما نعلم كان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يدير هذه المباحثات في القاهرة».

وأوضح «أوغلو» أن آلية التشاور بينه وبين نظيريه الأمريكي، جون كيري، والقطري، خالد بن محمد العطية، كان لها تأثير كبير في عملية المباحثات التي استمرت مؤخراً لمدة 3 أيام وأدت إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ووصف الوزير التركي المباحثات، التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس بالمثمرة للغاية، مؤكداً عزم تركيا على الاستمرار في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وبذل ما في وسعها من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية