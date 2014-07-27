يحمل العيد بلفظه كل معاني الفرح والسعادة. فهو المناسبة التي ينتظرها الكبار والصغار، ليعيشوا لحظات تجمعهم بمن يحبّون، وأوقات بعيدة عن الضغوطات اليومية بمختلف أشكالها ومصادرها... عيشي فرحة العيد بأناقة وتألق، واختاري أزياءك من أحدث مجموعات الصيف.

تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي

ماكياج: إيفانا بو سلامة

تصفيف شعر: Luda

الأزياء من محلات: D&G, Marc Jacobs, Celine, Marni, Fendi, Balenciaga, Akris, Emmanuel Ungaro, Rena Lange, Sonia Rykiel

تمّ التصوير في مشتل: Pepinieres de la Sagesse- الجديدة

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