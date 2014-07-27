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عيشي فرحة العيد

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عيشي فرحة العيد عيشي فرحة العيد

الجمعة 25-07-2014 16:21

يحمل العيد بلفظه كل معاني الفرح والسعادة. فهو المناسبة التي ينتظرها الكبار والصغار، ليعيشوا لحظات تجمعهم بمن يحبّون، وأوقات بعيدة عن الضغوطات اليومية بمختلف أشكالها ومصادرها... عيشي فرحة العيد بأناقة وتألق، واختاري أزياءك من أحدث مجموعات الصيف.

تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي
ماكياج: إيفانا بو سلامة
تصفيف شعر: Luda

الأزياء من محلات: D&G, Marc Jacobs, Celine, Marni, Fendi, Balenciaga, Akris, Emmanuel Ungaro, Rena Lange, Sonia Rykiel
تمّ التصوير في مشتل: Pepinieres de la Sagesse- الجديدة

 

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