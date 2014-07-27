مباشر – الزمالك 0-0 مازيمبي.. هل عبرت كرة خالد قمر الخط؟ أظن نعم

تابعوا مع FilGoal.com موقعة الزمالك ومازيمبي الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يملك 3 نقاط، ويحتل المركز الأخير، ويرغب في الفوز على مازيمبي لإنعاش حظوظه في مرحلة المجموعات.

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أهم لقطات اللقاء:

ق70) يا راجل؟!! كرة عرضية سددها خالد قمر بالرأس، وأظن أنها عبرت خط المرمى، قبل أن يبعدها الحارس.. أظن أنها هدف، لكن الحكم لم يحتسب هدفا.

ق60) يوسف أوباما يدخل في مكان دويدار.. الزمالك يدعم هجومه.

ق50) الزمالك تحت الضغط.. أبو جبل ينقذ المرمى الأبيض مرتين.

ق40) الزمالك هجومه بطيء، كثافة عددية قليلة..

ق30) الفريق الأبيض محافظ جدا.. متراجع بكل خطوطه للوراء حتى يأمن من لدغة كونجولية.

ق20) كاد مازيمبي أن يحصل على انفراد بمرمى الزمالك، لكن أبو جبل يخرج من منطقة الجزاء بذكاء وينتزع الكرة متقمصا مانويل نوير.

ق17) أي.. ركلة جزاء حصل عليها أحمد علي، وأهدرها اللاعب بنفسه. سدد الكرة بشكل ضعيف.. المهم أنه قبل تنفيذ ركلة الجزاء أصر على أن يسدد هو وأخذ الكرة من مؤمن زكريا.

ق15) أووووف.. العارضة ترد قذيفة مدوية من مؤمن زكريا.

ق10) أول فرصة لخالد قمر مع الزمالك.. والكرة تضييع بعد رأسية لم يتقن لاعب الشرطة السابق توجيهها داخل الشباك.

ق7) مبوانا علي ساماتا كاد أن يسجل الهدف الأول لمازيمبي بتصويبة قوية، لكن أبو جبل تصدى مرة أخرى لفرصة كونجولية.

ق5) أبو جبل يتصدى لكرة من جويل كيمواكي قائد مازيمبي.